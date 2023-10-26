AnastasiaMirkis

Написание субтитров, перевод, монтаж

Приветствую!



Написание и монтаж субтитров.



・Перевод художественный

・Работаю с видео, короткими метрами, рекламой, текстом и сценариями.

・Субтитры формата srt, встроенные в видео и субтитры youtube.

・Перевожу и пишу субтитры к курсовым и дипломным работам студентов института кино и телевидения.



Монтаж видео



・ Сделаю вам цепляющее и интересное Видео из имеющегося материала.

・ Работаю профессионально в Da vinci resolve, Adobe Premier Pro.

・ Опыт работы с короткометражными фильмами и рекламой