AnastasiaNosik

Технический специалист онлайн-школы

Привет.

Меня зовут Анастасия.

Мне 29 лет. Я из Беларуси. По профессии я Бухгалтер.Работаю в IT компании "Менеджером по связям с общественностью"Сейчас я обучаюсь на Технического Специалиста в ступени "Специалист" и далее повышение до ступени "Профессионал".

Я тот человек, без которого не обойдется ни один успешный запуск.Очень хочу попасть в развивающийся проект т.к. эта тема для меня очень интересна.Открыта для предложений к сотрудничеству.