AnastasiaNosik

Анастасия Носик AnastasiaNosikAnastasiaNosik
30 летБеларусь/Новополоцк
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Технический специалист онлайн-школы
Привет.
Меня зовут Анастасия.
Мне 29 лет. Я из Беларуси. По профессии я Бухгалтер.Работаю в IT компании "Менеджером по связям с общественностью"Сейчас я обучаюсь на Технического Специалиста в ступени "Специалист" и далее повышение до ступени "Профессионал".
Я тот человек, без которого не обойдется ни один успешный запуск.Очень хочу попасть в развивающийся проект т.к. эта тема для меня очень интересна.Открыта для предложений к сотрудничеству.
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