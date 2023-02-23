3D Artist Всем привет! Меня зовут Анастасия Я специализируюсь на создании игровых персонажей и предметов. Работаю в ZBrush, Maya, Substance Painter, Marmoset, Photoshop, Marvelous Designer Выполняю весь пайплайн: Hi-poly и low-poly моделирование, скульптинг, ретопология, создание UV-развертки, текстурирование. Моделирование производится только на основании ТЗ. Photoshop

Я против войны в Украине !