AnastasiaPBelka

Анастасия AnastasiaPBelka

 
25 летРоссия/Челябинск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
3D Artist

Всем привет! Меня зовут Анастасия

Я специализируюсь на создании игровых персонажей и предметов.

Работаю в ZBrush, Maya, Substance Painter, Marmoset, Photoshop, Marvelous Designer

Выполняю весь пайплайн: Hi-poly и low-poly моделирование, скульптинг, ретопология, создание UV-развертки, текстурирование.

Моделирование производится только на основании ТЗ.

Photoshop
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