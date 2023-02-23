Анастасия AnastasiaPBelkaAnastasiaPBelka
25 летРоссия/Челябинск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
3D Artist
Всем привет! Меня зовут Анастасия
Я специализируюсь на создании игровых персонажей и предметов.
Работаю в ZBrush, Maya, Substance Painter, Marmoset, Photoshop, Marvelous Designer
Выполняю весь пайплайн: Hi-poly и low-poly моделирование, скульптинг, ретопология, создание UV-развертки, текстурирование.
Моделирование производится только на основании ТЗ.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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