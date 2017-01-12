AnastasiaPiks

Здравствуйте, переводчик с французского и английского языков. Буду рада сотрудничеству.

Образование: законченное высшее образование НовГу им. Ярослава Мудрого, специальность - переводчик, французский и английский языки.

Опыт работы: Park Inn by Radisson, официантка, 2012 год; Языковая школа ABC Club, преподаватель французского языка, 2015-2016гг., Freelance, переводчик, 2013-...

Волонтерство: RedFox Adventure Race 2014, Лахденпохья, Карелия,Россия

2014, 2015, 2016 «Семейный рогейн» ВеликийНовгород

Олимпиады: одиннадцатая студенческая интернет-олимпиадаСеверо-Западного региона России по французскому языку 2014 (2 место)

Двенадцатая студенческаяинтернет-олимпиада Северо-Западного региона России по французскому языку 2015

(3 место)

Навыки: уверенный пользователь ПК, работа с пакетом Microsoft Office,работа в MemoQ

Личные качества: дружелюбность, коммуникабельность, ответственность,исполнительность, тактичность, честность.