AnastasiaRas

Анастасия AnastasiaRas

 
28 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Нет не чего не возможного!)

Исключи из своего лексикона слово « невозможно». Если настойчиво работать, шаг за шагом приближаясь к цели, —  все возможно.

Доброго времени суток. Меня завут, Анастасия. 

Всегда стараюсь делать свою работу совестно, быстро и качественно.

есть опыт:

в наполнение сайтов 

в оформление статей

в составление тз 

в администрировании сайтов 

в транслите

в написании отзывов 

в создании креотивов для рекламы 

 и т.д.

Буду рада сотрудничать. ) 

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нет отзывов
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