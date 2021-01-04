Нет не чего не возможного!)
Исключи из своего лексикона слово « невозможно». Если настойчиво работать, шаг за шагом приближаясь к цели, — все возможно.
Доброго времени суток. Меня завут, Анастасия.
Всегда стараюсь делать свою работу совестно, быстро и качественно.
есть опыт:
в наполнение сайтов
в оформление статей
в составление тз
в администрировании сайтов
в транслите
в написании отзывов
в создании креотивов для рекламы
и т.д.
Буду рада сотрудничать. )
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