AnastasiaRub

Анастасия AnastasiaRub

 
30 летУкраина/Луганск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Здравствуйте!

Буду рада поработать с переводами!)

знание языков: английский, китайский, украинский.

Есть опыт перевода технических статей, работаю переводчиком в техническом университете.

Также есть опыт работы с копирайтом и рерайтом.

Отзывы заказчиков
shvedoff
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Наполнение сайта новостями - перевод с англ.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $5
от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга