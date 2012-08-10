Здравствуйте!
Буду рада поработать с переводами!)
знание языков: английский, китайский, украинский.
Есть опыт перевода технических статей, работаю переводчиком в техническом университете.
Также есть опыт работы с копирайтом и рерайтом.
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $5
от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга