AnastasiaSamb

Анастасия AnastasiaSamb

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик-специалист по межкультурной коммуникации, редактор, копирайтер

ОБРАЗОВАНИЕ/НАВЫКИ  

  • Окончила языковую гимназию №93 им. А.Ф. Гелича.
  • Курсы по направлению «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
  • Окончила с красным дипломом Челябинский Государственный Университет, факультет Лингвистики и
  • Перевода (по направлению Теория и практика межкультурной коммуникации).
  • ·        Языковая практика в Европе (английский язык)
  • ·        Репетитор английского языка с 2010
  • ·        Опыт общения с иностранными делегациями (занимала позицию атташе команды Северной Кореи на чемпионате мира по тхэквондо)
  • ·        Работа преподавателем английского языка по Skype, WhatsApp
  • ·        Практика в сфере пиара и маркетинга, туризма и образования
  • ·        Английский язык – продвинутый уровень,испанский и корейский языки – средний уровень.