AnastasiaSamb

Переводчик-специалист по межкультурной коммуникации, редактор, копирайтер
ОБРАЗОВАНИЕ/НАВЫКИ
- Окончила языковую гимназию №93 им. А.Ф. Гелича.
- Курсы по направлению «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
- Окончила с красным дипломом Челябинский Государственный Университет, факультет Лингвистики и
- Перевода (по направлению Теория и практика межкультурной коммуникации).
- · Языковая практика в Европе (английский язык)
- · Репетитор английского языка с 2010
- · Опыт общения с иностранными делегациями (занимала позицию атташе команды Северной Кореи на чемпионате мира по тхэквондо)
- · Работа преподавателем английского языка по Skype, WhatsApp
- · Практика в сфере пиара и маркетинга, туризма и образования
- · Английский язык – продвинутый уровень,испанский и корейский языки – средний уровень.
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