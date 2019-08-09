AnastasiaShkut

Анастасия AnastasiaShkut

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Образование:2015-2019: Дальневосточный Федеральный университет, мультимедийна журналистика Языки:Английский (General Pre-Intermediate) Ключевые знания и навыки:·      Написание журналистских материалов различных жанров (новости, обзоры, статьи, интервью и т.д.);·      Навык работы с большим объемом информации;·      Знание программы Adobe Photoshop;·      Знание программ монтажа Sony Vegas Pro, Final Cut Pro;·      Коммуникабельность, умение расположить к себе собеседника;·      Креативность, ответственность, оперативность;·      Поставленный голос (2011-2014 эстрадно - джазовое отделение школы искусств) Опыт работы:06.2016 – 06.2019 Журналист-практикант службы информации радио «Лемма»Обязанности:·     Создание информационных заметок, репортажей;·     Интервьюирование;·     Монтаж аудио;·      Сбор информации/выезд на место;·      Сбор новостей для информационных выпусков;·      Выход в прямой эфир;·     Озвучка12.2018 – 05.2019Практикант пресс службы хоккейного клуба АдмиралОбязанности:·     Работа SMM менеджера (анализ социальный сетей; сопровождение аккаунтов клуба в социальных сетях; создание контента для страницы в Instagram);·     Монтаж видео роликов для YouTubeканала;·     Создание инфографики для отчета по игре;·     Созданий инфографики стартового состава;·     Расшифровка интервью 04.2018-08.2018Администратор кондитерской Tashkinova bakery (Café tree)Обязанности:·     Написание текстов для страниц в инстаграмме;·     Фото, видео инстасториз;·     Продвижение продукции посредством соц.сетей;·     Регистрация продукции09.2017-02.2018Главный редактор студенческого интернет-журнала dvfu.infoОбязанности:·      Разработка концепции развития сайта;·      Управление работой всех сотрудников редакции;·      Редактирование статей, подготовленных авторами сайта;·      Написание статей;·      Подготовка материалов к публикации;·      Ведение инстаграмм странички журнала;·      Написание отчетов о работе редакции05.2016-06-2016Помощник руководителя арт проекта «Спасибо Путину за это» к выставке Look here на Дальневосточном медиасаммитеОбязанности:·      Управление работой всех участников проекта;·      Фото съемка;·      Работа с Adobe Photoshop03.2016-04.2016Режиссер передачи «Чертоги разума» на ютуб канале FEFU.TVОбязанности:·      Управление работы всех сотрудников редакции;·      Создание контент плана;·      Написание сценария передачи;·      Контроль монтажа передачи;·      Редакция текста;·      Поиск гостей;·      Разработка концепции передачи05.2013-05.2014Пресс секретарь парламента моложеди при администрации АГООбязанности:·     Организация PR-мероприятий;·     Контроль документации и делопроизводства;·     Написание пресс-материалов (релизов, информационных сообщений, статей);·     Ведение протоколов заседаний 09.2011-08.2014Корреспондент-ведущий молодежной тв-передачи «Поколение Next»Обязанности:·     Сбор информации;·     Организация съемок;·     Написание сценария сюжета;·     Написание сценария выпусков с подводками;·     Озвучка;·     Монтаж сюжета  