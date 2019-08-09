AnastasiaShkut

Образование:2015-2019: Дальневосточный Федеральный университет, мультимедийна журналистика Языки:Английский (General Pre-Intermediate) Ключевые знания и навыки:· Написание журналистских материалов различных жанров (новости, обзоры, статьи, интервью и т.д.);· Навык работы с большим объемом информации;· Знание программы Adobe Photoshop;· Знание программ монтажа Sony Vegas Pro, Final Cut Pro;· Коммуникабельность, умение расположить к себе собеседника;· Креативность, ответственность, оперативность;· Поставленный голос (2011-2014 эстрадно - джазовое отделение школы искусств) Опыт работы:06.2016 – 06.2019 Журналист-практикант службы информации радио «Лемма»Обязанности:· Создание информационных заметок, репортажей;· Интервьюирование;· Монтаж аудио;· Сбор информации/выезд на место;· Сбор новостей для информационных выпусков;· Выход в прямой эфир;· Озвучка12.2018 – 05.2019Практикант пресс службы хоккейного клуба АдмиралОбязанности:· Работа SMM менеджера (анализ социальный сетей; сопровождение аккаунтов клуба в социальных сетях; создание контента для страницы в Instagram);· Монтаж видео роликов для YouTubeканала;· Создание инфографики для отчета по игре;· Созданий инфографики стартового состава;· Расшифровка интервью 04.2018-08.2018Администратор кондитерской Tashkinova bakery (Café tree)Обязанности:· Написание текстов для страниц в инстаграмме;· Фото, видео инстасториз;· Продвижение продукции посредством соц.сетей;· Регистрация продукции09.2017-02.2018Главный редактор студенческого интернет-журнала dvfu.infoОбязанности:· Разработка концепции развития сайта;· Управление работой всех сотрудников редакции;· Редактирование статей, подготовленных авторами сайта;· Написание статей;· Подготовка материалов к публикации;· Ведение инстаграмм странички журнала;· Написание отчетов о работе редакции05.2016-06-2016Помощник руководителя арт проекта «Спасибо Путину за это» к выставке Look here на Дальневосточном медиасаммитеОбязанности:· Управление работой всех участников проекта;· Фото съемка;· Работа с Adobe Photoshop03.2016-04.2016Режиссер передачи «Чертоги разума» на ютуб канале FEFU.TVОбязанности:· Управление работы всех сотрудников редакции;· Создание контент плана;· Написание сценария передачи;· Контроль монтажа передачи;· Редакция текста;· Поиск гостей;· Разработка концепции передачи05.2013-05.2014Пресс секретарь парламента моложеди при администрации АГООбязанности:· Организация PR-мероприятий;· Контроль документации и делопроизводства;· Написание пресс-материалов (релизов, информационных сообщений, статей);· Ведение протоколов заседаний 09.2011-08.2014Корреспондент-ведущий молодежной тв-передачи «Поколение Next»Обязанности:· Сбор информации;· Организация съемок;· Написание сценария сюжета;· Написание сценария выпусков с подводками;· Озвучка;· Монтаж сюжета