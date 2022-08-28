AnastasiaYandex

Анастасия AnastasiaYandex

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональные навыки: 1. Проведение предпроектного исследования в поисковой системе Яндекс Директ. 1.1 Анализ целевой аудитории. 1.2 Анализ конкур

Дополнительные сведения: •                 Уверенный пользователь ПК: MS Office.  •                 Знания работы с KeyCollector. •                 Уверенный пользователь Directcommander. •                 Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс. •                 Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ. •                 Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ. •                 Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Yagla и Elama.   Личные качества: Внимательность, ответственность, целеустремленность, работоспособность, усидчивость.