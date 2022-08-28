AnastasiaYandex

Профессиональные навыки: 1. Проведение предпроектного исследования в поисковой системе Яндекс Директ. 1.1 Анализ целевой аудитории. 1.2 Анализ конкур

Дополнительные сведения: • Уверенный пользователь ПК: MS Office. • Знания работы с KeyCollector. • Уверенный пользователь Directcommander. • Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс. • Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ. • Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ. • Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Yagla и Elama. Личные качества: Внимательность, ответственность, целеустремленность, работоспособность, усидчивость.