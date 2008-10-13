AnastasiaZ

Анастасия Зинатуллина AnastasiaZAnastasiaZ
36 летРоссия/Королёв
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Личные данные: Анастасия, Королёв, 21, вечерняя форма обучения - 1 курс
перевода в РГГУ
Образование: бакалавр философии, переводчик в сфере профессиональной
коммуникации
Умения и профессиональные данные: грамотная устная и письменная речь,
владение ПК и работа в сети Internet на уровне опытного пользователя,
хорошее знание английского языка; немецкий, французский, японский - на базовом уровне.
Действие аккаунта приостановлено!