AnastasiaZ

Личные данные: Анастасия, Королёв, 21, вечерняя форма обучения - 1 курс

перевода в РГГУ

Образование: бакалавр философии, переводчик в сфере профессиональной

коммуникации

Умения и профессиональные данные: грамотная устная и письменная речь,

владение ПК и работа в сети Internet на уровне опытного пользователя,

хорошее знание английского языка; немецкий, французский, японский - на базовом уровне.