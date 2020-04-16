AnastasiaZitch

Професійні навички:

Грамотне написання тексів, редагування статей, робота у Word, редагування фото і відео в програмах Photoshop, InDesign, Premiere Pro; швидке освоєння нових тем, копірайтинг, рерайтинг, транскрибація текстів на будь-які теми, швидкий набір тексту.

Завдяки отриманим знанням під час роботи у сфері журналістики навчилася писати статті, репортажі, замітки, інтерв'ю, новинні матеріали, наповнювати сайти з врахуванням актуальності, потреб і зацікавленості аудиторії в інформації, а також аналізувати дані, пояснювати їх читачу, спираючись на факти і коментарі профільних фахівців.