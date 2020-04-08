Anastasia_Palii

PPC Specialist

Всем привет. Я специалист по контекстной рекламе уже 1,5 года.Работаю с Google Adwords, Google Analytics, Google Tag Manager и Google Merchant CenterПредоставляю 2 формата услуг:- одноразовая настройка рекламы (сбор семантического ядра, добавления ключевых слов в разных соответствиях, добавления минус-слов. Написание объявлений для кампаний, добавление всех расширений. Настройка поисковых, медийных, торговых и видеокампаний. Настройка Google Analytics, связь с Google Adwords. Настройка GTM и целей на сайте.)- оптимизация и ведение уже настроенных кампаний (в зависимости от состояния кампаний, все обсуждается индивидуально)Информирую и согласовую с клиентом каждый шаг. Постоянно на связи.Цены лояльные, обсуждаются индивидуально с заказчиком. Жду ваши заказы ;)