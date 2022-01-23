Готова к любым задачам!

👋 Привет!

Меня зовут Настя и я веб-дизайнер из Украины. Мне 23 года, и я уже успела попробовать себя в четырёх профессиях, и все связаны со сферой красоты 😎

Но больше всего люблю создавать красоту в современном, не скучном дизайне)

На этом сайте я новичок поэтому сама заинтересована приложить максимальные усилия чтобы сделать работу очень качественно и быстро!

Из сильных качеств:

•старательная

•ответственная

•честная

•стрессоустойчивая)

•очень люблю, и хорошо знаю то, чем занимаюсь

И ещё, я не реагирую бурно на правки)