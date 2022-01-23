Готова к любым задачам!
👋 Привет!
Меня зовут Настя и я веб-дизайнер из Украины. Мне 23 года, и я уже успела попробовать себя в четырёх профессиях, и все связаны со сферой красоты 😎
Но больше всего люблю создавать красоту в современном, не скучном дизайне)
На этом сайте я новичок поэтому сама заинтересована приложить максимальные усилия чтобы сделать работу очень качественно и быстро!
Из сильных качеств:
•старательная
•ответственная
•честная
•стрессоустойчивая)
•очень люблю, и хорошо знаю то, чем занимаюсь
И ещё, я не реагирую бурно на правки)
Портфолио
- Дизайн визитки25 просмотров
- Растровая иллюстрация27 просмотров
- Векторная иллюстрация24 просмотра
- Иллюстрация для книги27 просмотров
- Иллюстрация для детской книги27 просмотров
- Растровая иллюстрация22 просмотра
- Растровая иллюстрация25 просмотров
- Дизайн визитки51 просмотр
- Логотип25 просмотров
- Логотип і дизайн зернової кави «КАВКА»27 просмотров