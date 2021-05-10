Все должно быть красивенько
Для выступления или в качестве раздаточного материала,
для тренинга или в целях самостоятельного изучения информации,
для ознакомления с новым продуктом или продажи уже существующей продуктовой линейки...
Какие бы цели у вас не были, визуальное сопровождение идеи — половина успеха!
Готова помочь вам в достижении успеха и подготовлю для вас презентацию!
У вас есть уже готовая презентация, но тем не менее есть риск, что она не зацепить ваших клиентов? Сделаем тюнинг уже имеющихся слайдов! Пишите!
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Портфолио
- Презентация для обучающего тренинга52 просмотра
- Презентация для e-mail рассылки48 просмотров
- Тюнинг готовой презентации49 просмотров