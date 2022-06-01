Anastasiasechka

♦️Регистрация на WILDBERRIES в качестве поставщика♦️Заполнение спецификации и карточки товаров♦️Формирование этикеток♦️Оформление поставок на WILDBERRIES♦️Работа с отзывами и вопросами клиентов♦️Помогу подобрать самый продающийся товар в Вашей категории♦️Отслеживание акций и согласование скидок♦️Проведу анализ ваших конкурентов♦️Выведу ваш товар в ТОП показов♦️Работа с дефицитом и листом ожидания♦️Обратная связь♦️Полное ведение аккаунта