AnastasiiaBelaia

Переводчик текстов/речи (русский/английский языки)

Мои знания английского языка подтверждает действующий сертификат IELTS C1, что гарантирует моим клиентам качественный перевод текстов и речи с английского языка на русский язык и наоборот. В настощее время я нахожусь в Великобритании, что позволяет мне постоянно совершенствовать понимание тонкостей английского языка и свои знания.

Опыт в качестве переводчика общих и юридических текстов с английского языка на русский язык и наоборот:

- перевод доверенностей;

- перевод договоров;

- поиск и исправление ошибок в готовых переводах;

- перевод и составление юридических заключений;

- подготовка ответов на вопросы контрагентов (Италия, Великобритания, Португалия);

- перевод текстов повседневной тематики.

Я являюсь "самозанятым", имею диплом с отличием по специальности "Юриспруденция" (гражданско-правовая специализация), семь лет опыта работы по специальности, а также рекомендательные письма.

Для подтверждения статуса налогоплательщика налога на професиональный доход могу направить справку по Вашему запросу.

В настоящий момент я нахожусь за пределами РФ, поэтому рассматриваю возможность работы только в удалённом режиме с оплатой на банковскую карту РФ. Оплата по договорённости.