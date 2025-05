AnastasiiaSa2000

Дизайнер презентаций/переводчик

Я занимаюсь дизайном презентаций, логотипов, дизайном для листовок и визиток.

Также я переводчик, с русского, украинского на английский и немецкий и наоборот.

Ich gestalte Präsentationen, Logos, Design für Flyer und Visitenkarten. Ich bin auch Übersetzerin, vom Russischen, Ukrainischen ins Englische und Deutsche und umgekehrt.I design presentations, logos, design for flyers and business cards. I am also a translator, from Russian, Ukrainian into English and German and vice versa.