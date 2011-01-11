Организована, оперативна, четкий исполнитель
С 2004 года пишу дипломные, курсовые,диссертации.Специализация - украинский язык и литература, стилистика языка, литературное редактирование, журналистика,риторика. Опыт позволяет работать быстро, четко, выполнять поставленные цели,получая удовольстиве от работы и материальне вознаграждение.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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