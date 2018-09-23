Менеджер проектов\project manager
- координация проектной группы
- формирование технического задания для программистов, диза йнеров, разрабочиков
- проектирование и разработка сайтов
- ведение рекламной компании в интернете, анализ эффективности сайта и рекламной компании
- координация проекта (полный цикл)
- разработка комплексного проекта и интеграция сервисов
- разработка структуры и функционала проекта
Профессионально владею программами управления проектами:
- redmine - Microsoft Project - megaplan - teamgantt - Диаграмма Ганта и др.
Навыки работы в Photoshop, llustrator. Знания html, css
Владею методологией управления Scrum – Эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта.