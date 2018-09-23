Менеджер проектов\project manager

- координация проектной группы

- формирование технического задания для программистов, диза йнеров, разрабочиков

- проектирование и разработка сайтов

- ведение рекламной компании в интернете, анализ эффективности сайта и рекламной компании

- координация проекта (полный цикл)

- разработка комплексного проекта и интеграция сервисов

- разработка структуры и функционала проекта

Профессионально владею программами управления проектами:

- redmine - Microsoft Project - megaplan - teamgantt - Диаграмма Ганта и др.

Навыки работы в Photoshop, llustrator. Знания html, css

Владею методологией управления Scrum – Эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта.