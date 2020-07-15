Anastasiya11free

Переводчик с английского и немецкого языков

Занимаюсь переводами научных статей ( тематика - лингвистика, искусство, литература), деловой переписки, художественных текстов. Студентка 4 курса Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова. Свободно владею английским ( уровень Advanced) и немецким ( уровень Upper Intermediate) языками. Призëр олимпиад муниципального уровня по английскому языку, победитель Всероссийской открытой акции "Tolles Diktat" по немецкому языку. Готова работать удалëнно.