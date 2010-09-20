Константинова Анастасия Константиновна. 29.08.1983 г.р. Имею высшее экономическое образование. Получаю второе высшее по специальность юриспруденция. Имею опыт написания рефератов, курсовых, дипломных работ по экономическим, гуманитарным и юридическим дисциплинам.