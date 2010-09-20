Анастасия Константинова Anastasiya1983Anastasiya1983
40 летРоссия/Байконур
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Константинова Анастасия Константиновна. 29.08.1983 г.р. Имею высшее экономическое образование. Получаю второе высшее по специальность юриспруденция. Имею опыт написания рефератов, курсовых, дипломных работ по экономическим, гуманитарным и юридическим дисциплинам.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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