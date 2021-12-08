Anastasiya225

Ретушь

Привет 👋 Меня зовут Анастасия. Я профессиональный ретушёр‍Помогаю сделать Ваши работы интереснее и эффектнее. Если Вы желаете сэкономить своё время и заниматься только любимым делом, то ретушь могу взять на себя ✅ Специализируюсь на фотографии: Beauty и Fashion съемки , lifestyle, студийные портреты, модельные тесты, а также свадебные и семейные фотосессии.Работаю строго по ТЗ, соблюдаю сроки. Стоимость зависит от объема и сложности работы, обсуждается индивидуально. Ознакомится с примерами работ Вы можете в профиле: https://www.instagram.com/retouch_by_anastasiya