Anastasiya73

Тексты любой сложности и направленности. Опыт, качество, оригинальный стиль

Дорогие друзья, выполню для вас любые тексты (рекламные, имиджевые, художественные, публицистические, аналитические и т.д.).

По образованию - PR-специалист, красный диплом, опыт работы по специальности - более 3 лет. В свое время была внештатным корреспондентом корпоративного заводского издания и редактором вузовского издания. Имеется опыт написания рекламных и имиджевых материалов, текстов выступлений руководства (от ректора до Полномочного представителя Президента РФ в ПФО), сценариев видеороликов и радиопередач и т.д.

"Сила слова беспредельна. Удачного слова часто достаточно было, чтоб остановить обратившееся в бегство войско, превратить поражение в победу и спасти страну". (Эмиль Жирарден)