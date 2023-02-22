Anastasiya77794

Анастасия Anastasiya77794Anastasiya77794
29 летУкраина/Одесса
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Лингвист-переводчик. Копирайтер и редактор.
В 2014 году окончила Ila international language academy of Washington D.C. в Маклине, Вирджиния,
факультет лингвист-переводчик английского языка. Уровень С2.
С 2015 по 2017 работала по контракту в федеральном резервном банке Ричмонда.
С 2018 по 2019 обучалась на курсах по копирайтингу. Имею два диплома "Интенсив для копирайтера" и авторский курс "Редактура".
С 2018 по 2021 работала педагогом английского языка в Украине.
2021 - фрилансер.
Делаю технический перевод: юридические документы и бизнес презентации. Работаю с художественным переводом книг.
С 2021 изучаю испанский язык, на данный момент уровень В1.
Работаю с русским, украинским, английским и испанским языками.
Делаю копирайт, рерайт и редактуру всевозможных текстов.