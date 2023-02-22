Anastasiya77794

Лингвист-переводчик. Копирайтер и редактор.

В 2014 году окончила Ila international language academy of Washington D.C. в Маклине, Вирджиния,

факультет лингвист-переводчик английского языка. Уровень С2.

С 2015 по 2017 работала по контракту в федеральном резервном банке Ричмонда.

С 2018 по 2019 обучалась на курсах по копирайтингу. Имею два диплома "Интенсив для копирайтера" и авторский курс "Редактура".

С 2018 по 2021 работала педагогом английского языка в Украине.

2021 - фрилансер.

Делаю технический перевод: юридические документы и бизнес презентации. Работаю с художественным переводом книг.

С 2021 изучаю испанский язык, на данный момент уровень В1.

Работаю с русским, украинским, английским и испанским языками.

Делаю копирайт, рерайт и редактуру всевозможных текстов.