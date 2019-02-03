AnastasiyaChu

Анастасия AnastasiyaChuAnastasiyaChu
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Реклама должна быть эффективной!
4,5 года работаю в сфере маркетинга. Долгое время занималась продвижением региональной сети стоматологических клиник и федеральной сети студий маникюра (offline и online продвижение). Сейчас работаю специалистом по контекстной рекламе в крупной промышленной компании B2b сектора.
Большой опыт:
- составление медиаплана продвижения для b2c и b2b
- контекстная реклама
- продвижение в социальных сетях (SMM, таргетинг, размщение в релевантных пабликах, работа с лидерами мнений в ВК, Инст, Фейсбуке)
- разработка дизайна макетов
Люблю креативный подход нацеленный на максимально эффективный результат.
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