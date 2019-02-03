AnastasiyaChu

Реклама должна быть эффективной!

4,5 года работаю в сфере маркетинга. Долгое время занималась продвижением региональной сети стоматологических клиник и федеральной сети студий маникюра (offline и online продвижение). Сейчас работаю специалистом по контекстной рекламе в крупной промышленной компании B2b сектора.

Большой опыт:

- составление медиаплана продвижения для b2c и b2b

- контекстная реклама

- продвижение в социальных сетях (SMM, таргетинг, размщение в релевантных пабликах, работа с лидерами мнений в ВК, Инст, Фейсбуке)

- разработка дизайна макетов

Люблю креативный подход нацеленный на максимально эффективный результат.