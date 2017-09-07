AnastasiyaKlim

Анастасия Клейменова AnastasiyaKlim

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Создание качественных анимационных роликов видеороликов

Начинающий моушн-дизайнер, владею необходимыми навыками для того, чтобы сделать качественный ролик,анимацию для вашего сайта или приложения. Так как собираю заказы для пополнения портфолио, работа будет сделана быстро и за ОЧЕНЬ приятную цену без потери в качестве!

Портфолио