Анастасия Клейменова AnastasiyaKlimAnastasiyaKlim
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Создание качественных анимационных роликов видеороликов
Начинающий моушн-дизайнер, владею необходимыми навыками для того, чтобы сделать качественный ролик,анимацию для вашего сайта или приложения. Так как собираю заказы для пополнения портфолио, работа будет сделана быстро и за ОЧЕНЬ приятную цену без потери в качестве!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Анимация логотипа149 просмотров
- Часы с кукушкой153 просмотра
- Анимация120 просмотров