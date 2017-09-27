AnastasiyaLug

Анастасия коммуникабельный и открытый человек, поэтому было просто обсудить задачу и договориться о первом с ней сотрудничестве. Достаточно точная транскрибация с английского языка и приемлемый перевод (учитывая тот факт, что в тексте немало медицинской терминологии). Признателен за сотрудничество!)