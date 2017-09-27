AnastasiyaLug

Анастасия Луговская AnastasiyaLug

 
38 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Всем доброго времени суток!

Занимаюсь переводами с англ-рус/укр-англ различной тематики и сложности. Также выполняю транскрибацию.

Работу делаю старательно и в положеные сроки.

Отзывы заказчиков
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
9 баллов
6 лет назад
Нужна транскрибация + перевод с английского
Анастасия коммуникабельный и открытый человек, поэтому было просто обсудить задачу и договориться о первом с ней сотрудничестве. Достаточно точная транскрибация с английского языка и приемлемый перевод (учитывая тот факт, что в тексте немало медицинской терминологии). Признателен за сотрудничество!)
Было приятно сотрудничать. Спасибо.
Ответный отзыв