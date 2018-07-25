AnastasiyaLynn

В качестве подработки, предлагаю услуги по архитектурному проектированию зданий и сооружений различного функционального назначения (индивидуальные жилые дома, жилые и общественные здания, складские и производственные здания, интерьер квартир, жилых и общественных зданий). Выполню раздел «Архитектурные решения» по новому строительству, реконструкции и модернизации, перепрофилированию, капитальному и текущему ремонту на стадии от эскизного до строительного проекта. Так же помогу с перепланировкой квартир, коттеджей (в т.ч. объединение и разъединение) и офисов.