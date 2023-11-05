AnastasiyaMaksi

Впечатлю вас своим дизайном

Всем привет, меня зовут Анастасия, мне 24 года, и я веб-дизайнер. В дизайне я недавно, всего пару месяцев. Но это лишь мое начало, начало большого пути. Ищу вдохновение во всем, что меня окружает. Грамотно пишу тексты, занимаюсь копирайтингом, веду бизнес-аккаунты в Instagram.

С удовольствием сделаю для вас лаконичный и привлекающий внимание клиента дизайн. Буду рада сотрудничеству.