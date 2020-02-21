AnastasiyaSamoks

СММ (SMM) менеджер

Маркетинг, реклама, PR

Исследования рынка

Менеджмент продукта (Product manager)

Продвижение, Специальные мероприятия

Создание уникальной концепции, определение целевой аудитории, копирайтинг, настройка таргета, контекстой рекламы, создание дизайна.

Я выполняю работу оперативно и качественно, в соответствии с задачами. Идейная, исполнительная, трудолюбивая. Каждый день повышаю навыки. Чувствую и понимаю потребности аудитории. Знаю множество инструментов для привлечения клиентов. Системный подход во всем. Создаю индивидуальный дизайн. Делаю все эстетично, грамотно. Влюблена в работу.