AnastasiyaSamoks

Анастасия AnastasiyaSamoksAnastasiyaSamoks
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
СММ (SMM) менеджер
Маркетинг, реклама, PR
- Исследования рынка
- Менеджмент продукта (Product manager)
- Продвижение, Специальные мероприятия
Я выполняю работу оперативно и качественно, в соответствии с задачами. Идейная, исполнительная, трудолюбивая. Каждый день повышаю навыки. Чувствую и понимаю потребности аудитории. Знаю множество инструментов для привлечения клиентов. Системный подход во всем. Создаю индивидуальный дизайн. Делаю все эстетично, грамотно. Влюблена в работу.
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