AnastasiyaWay

Копирайтер
Меня зовут Настя, и я – копирайтер. Моя главная задача – продать ваш товар или услугу. Для этого я буду
учитывать ваши пожелания, изучать ваш продукт, изучать продукты ваших
конкурентов, чтобы доказать, что ваш товар или услуга лучшие на рынке. Я буду
анализировать вашу ЦА, узнавать чего она хочет, что ей интересно, на какие
точки нужно нажать для успешной продажи. Мои тексты будут структурированы, в
них будут описываться все ваши плюсы, обработаны основные возражения ЦА. В мои
обязанности будет входить всегда быть на связи, говорить с вами на одном языке,
и самое главное сдавать работу даже раньше оговоренного срока.
Я уверена, что у нас вами получится плодотворное сотрудничество, которое принесёт вам хорошую прибыль!)
Действие аккаунта приостановлено!