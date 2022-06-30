AnastasiyaWay

Копирайтер

Меня зовут Настя, и я – копирайтер. Моя главная задача – продать ваш товар или услугу. Для этого я буду

учитывать ваши пожелания, изучать ваш продукт, изучать продукты ваших

конкурентов, чтобы доказать, что ваш товар или услуга лучшие на рынке. Я буду

анализировать вашу ЦА, узнавать чего она хочет, что ей интересно, на какие

точки нужно нажать для успешной продажи. Мои тексты будут структурированы, в

них будут описываться все ваши плюсы, обработаны основные возражения ЦА. В мои

обязанности будет входить всегда быть на связи, говорить с вами на одном языке,

и самое главное сдавать работу даже раньше оговоренного срока.

Я уверена, что у нас вами получится плодотворное сотрудничество, которое принесёт вам хорошую прибыль!)