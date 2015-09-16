AnastasiyaZhuk

Анастасия Жук AnastasiyaZhuk

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Жук Анастасия Александровна

Дата рождения: 8 марта 1990 г.

Семейное положение: не замужем

Контактная информация:

Украина, г. Кривой Рог, ул.Добролюбова 13/40

Тел.: (097) 217 – 70 – 20

E-mail: [email protected]

Цель: устроиться на работу для дополнительного заработка

Образование:

1997 – 2007 гг. – Криворожскаясреднеобразовательная школа №87

2008 – 2013 гг. –Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара, факультет: систем и

средств массовой коммуникации, специальность: журналистика

Практика:

1. Май – август 2009 г. – газета«Наше місто» (г. Днепропетровск), должность:корреспондент;

2. Апрель – август 2010 г. – ТРК«Рудана», информационный отдел, должность: корреспондент;

Опыт работы:

1. Апрель – август 2012 г. – ТРК«Рудана», информационный отдел, должность: корреспондент;

2. Август 2012 года – посегодняшний день – информационный отдел ПАО «ЮГОК», должность: редактор. 

3. Октября 2014 г. – январь 2015г. – smi.ua, должность: рерайтер.

Личные качества: коммуникабельность, оперативность, креативность,ответственность, добросовестность, пунктуальность, высокая работоспособность,

исполнительность, целеустремленность.    