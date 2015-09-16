AnastasiyaZhuk

Жук Анастасия Александровна
Дата рождения: 8 марта 1990 г.
Семейное положение: не замужем
Контактная информация:
Украина, г. Кривой Рог, ул.Добролюбова 13/40
Тел.: (097) 217 – 70 – 20
E-mail: [email protected]
Цель: устроиться на работу для дополнительного заработка
Образование:
1997 – 2007 гг. – Криворожскаясреднеобразовательная школа №87
2008 – 2013 гг. –Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара, факультет: систем и
средств массовой коммуникации, специальность: журналистика
Практика:
1. Май – август 2009 г. – газета«Наше місто» (г. Днепропетровск), должность:корреспондент;
2. Апрель – август 2010 г. – ТРК«Рудана», информационный отдел, должность: корреспондент;
Опыт работы:
1. Апрель – август 2012 г. – ТРК«Рудана», информационный отдел, должность: корреспондент;
2. Август 2012 года – посегодняшний день – информационный отдел ПАО «ЮГОК», должность: редактор.
3. Октября 2014 г. – январь 2015г. – smi.ua, должность: рерайтер.
Личные качества: коммуникабельность, оперативность, креативность,ответственность, добросовестность, пунктуальность, высокая работоспособность,
исполнительность, целеустремленность.