Anastasiya_Infog

Анастасия Anastasiya_InfogAnastasiya_Infog
37 летРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Делаю инфографику с душой! Быстро и качественно
Здравствуйте!
Меня зовут Анастасия, я – дизайнер инфографики для WB, OZON.
Работаю быстро и качественно. Готовую инфографику Вы получите в течении 1-2 дней (в зависимости от сложности работы).
От Вас требуется: 1) фотографии в хорошем качестве формата png/jpeg, 2) техническое задание (характеристики товара, свойства, способ применения, размерный ряд и т.д.), 3) Ваши пожелания (цветовая гамма), примеры понравившихся дизайнов (необязательно).
В стоимость работы входит:
1) Анализ конкурентов
2) Подбор цветовой гаммы
3) Отбор и обработка фотографий
4) Разработка дизайна
От 1 карточки- 200 руб
О 10 карточек – 150 руб
1 круг правок - бесплатно
Рада сотрудничеству!
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