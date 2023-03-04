Anastasiya_Infog

Делаю инфографику с душой! Быстро и качественно

Здравствуйте!

Меня зовут Анастасия, я – дизайнер инфографики для WB, OZON.

Работаю быстро и качественно. Готовую инфографику Вы получите в течении 1-2 дней (в зависимости от сложности работы).

От Вас требуется: 1) фотографии в хорошем качестве формата png/jpeg, 2) техническое задание (характеристики товара, свойства, способ применения, размерный ряд и т.д.), 3) Ваши пожелания (цветовая гамма), примеры понравившихся дизайнов (необязательно).

В стоимость работы входит:

1) Анализ конкурентов

2) Подбор цветовой гаммы

3) Отбор и обработка фотографий

4) Разработка дизайна

От 1 карточки- 200 руб

О 10 карточек – 150 руб

1 круг правок - бесплатно

Рада сотрудничеству!