Anastasiya_Ki

Анастасия Кириллова Anastasiya_Ki

 
29 летРоссия/Кострома
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
3D моделирование. Дизайнер ювелирных изделий любой сложности со знанием технического процесса.
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