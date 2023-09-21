Привет!

Меня зовут Анастасия, и я – копирайтер с опытом работы более года в сфере текстов и контента.

Мое основное место работы - IT компания, в которой я занимаюсь созданием текстов, начиная от технических описаний, заканчивая статьями и SEO-текстами для одностраничных сайтов.

Помимо основной работы, я также занимаюсь фрилансом в сфере копирайтинга. Моя страсть к слову помогает создавать контент, привлекающий внимание.

Я нацелена на позитивное и взаимовыгодное сотрудничество со своими заказчиками и всегда готова к новым задачам. Общение с людьми и получение нового опыта - то, что вдохновляет и мотивирует меня каждый день становиться лучше.

Если вам нужен копирайтер, который не только создаст качественный контент, но и будет открыт к креативным идеям, свяжитесь со мной.

Давайте вместе сделаем ваш проект уникальным!