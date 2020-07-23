Декоратор вашего пространства

Декоратор. В качестве визуализации использую коллажи в фотошоп, достаточно реалистичные, чтобы вы могли примерить интерьер для себя. Для одного помещения- 2,3 коллажа. Подбираю реальные предметы мебели.

Дизайн с нуля. Консультация по существующему интерьеру. Консультация для создания интерьера самостоятельно.