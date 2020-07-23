Анастасия Попова AnastasiyajoyAnastasiyajoy
32 годаРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Декоратор вашего пространства
Декоратор. В качестве визуализации использую коллажи в фотошоп, достаточно реалистичные, чтобы вы могли примерить интерьер для себя. Для одного помещения- 2,3 коллажа. Подбираю реальные предметы мебели.
Дизайн с нуля. Консультация по существующему интерьеру. Консультация для создания интерьера самостоятельно.
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Портфолио
- Декоратор, Дизайн интерьера30 просмотров