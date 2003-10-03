Anastasiz3

У меня есть опыт в написании текстов и обработки фотографий в программе Adobe Photoshop
Привет!Меня зовут Настя
Я имею опыт в программе Photoshop
Что я могу сделать:
1.Обработать фотографию
2.Убрать изъяны кожи на фотографии
3.Могу работать в пластике
4.Могу сделать логотип
5.Обрезать фон на фото🎯
6.Размыть фон
7.Делать аватарки
8. Единый стиль Инстаграм
9.Могу добавить\убрать предметы на фотографии
10.Поменять цвет вещи里
Чего это будет стоить:
1.При желании могу сделать скидку или сделать работу за отзыв.
2.Стоимость заказа 50-1000руб не больше(за одну работу)
3.Для постоянных заказчиков скидка 30%
4.При выдаче больше 3ех фотографий скидка 30%燐
Для того чтобы связаться со мной пишите мне лично @ItoSelin