Anastasiz3

У меня есть опыт в написании текстов и обработки фотографий в программе Adobe Photoshop

Привет!Меня зовут Настя

Я имею опыт в программе Photoshop

Что я могу сделать:

1.Обработать фотографию

2.Убрать изъяны кожи на фотографии

3.Могу работать в пластике

4.Могу сделать логотип

5.Обрезать фон на фото🎯

6.Размыть фон

7.Делать аватарки

8. Единый стиль Инстаграм 

9.Могу добавить\убрать предметы на фотографии

10.Поменять цвет вещи里

Чего это будет стоить: 

1.При желании могу сделать скидку или сделать работу за отзыв.

2.Стоимость заказа 50-1000руб не больше(за одну работу)

3.Для постоянных заказчиков скидка 30%

4.При выдаче больше 3ех фотографий скидка 30%燐

Для того чтобы связаться со мной пишите мне лично @ItoSelin