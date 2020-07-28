Anastassiagimel

Интересует работа наборщиком текстов или корректором. УДАЛЁННО. Есть опыт в данной сфере

Окончила физико-математический лицейна оценки «хорошо» и «отлично».Олимпиадница с 1 по 11 классы порусскому языку и литературе.Занимала ПЕРВЫЕ места в городских иобластных олимпиадах и ТРЕТЬЕ место – на республиканском этапе.С 2017 года обучаюсь в Костанайскомфилиале Челябинского государственного университета по направлению подготовки Отечественная филология (3 курс).

Участвовала в многочисленных конкурсах сочинений и научныхработ. Занимала призовые места.Занималась редактурой, корректурой книги по историиКазахстана.

· Имею высокую скорость печати, безошибок.· владение ПК: WORD (текст, таблицы, диаграммы, схемы,рисунки), EXCEL, POWER POINT;· знание языков: русский(разговорный), а также казахский, английский, немецкий и французский, но только

на уровне грамматики.