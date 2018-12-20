Anastasya89

Необходимо переделать категорию на сайте [url=https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-lica]https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-lica[/url] [url=http://joxi.ru/RmzZRQxH0gx4xm]http://joxi.ru/RmzZRQxH0gx4xm[/url] . Категории должны быть в строчку, можно подсветить цветом, шрифт не жирный, сделать в стилистике сайта. Пример того, как может выглядеть категория [url=https://www.techport.ru/katalog/products/detskie-tovary/koljaski-i-perenoski/koljaski]https://www.techport.ru/katalog/products/detskie-tovary/koljaski-i-perenoski/koljaski[/url]
Действие аккаунта приостановлено!
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