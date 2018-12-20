Anastasya89

Доработать дизайн готовой страницы доставка в интернет-магазине https://cosmasi.ru/blog/delivery. Скомпоновать информацию на странице так, чтобы было понятно клиенту и не вызывало лишних вопросов и звонков, на самом сайте и в мобильной версии. Подробнее в ТЗ.