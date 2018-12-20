Anastasya89

Анастасия Белл Anastasya89

 
34 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переделать внешний вид категорий на сайте Cosmasi.ru

    Необходимо переделать категорию на сайте [url=https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-lica]https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-lica[/url] [url=http://joxi.ru/RmzZRQxH0gx4xm]http://joxi.ru/RmzZRQxH0gx4xm[/url] .  Категории должны быть в строчку, можно подсветить цветом, шрифт не жирный, сделать в стилистике сайта.  Пример того, как может выглядеть категория [url=https://www.techport.ru/katalog/products/detskie-tovary/koljaski-i-perenoski/koljaski]https://www.techport.ru/katalog/products/detskie-tovary/koljaski-i-perenoski/koljaski[/url]

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка готовой страницы доставки для интернет-магазина Cosmasi.ru

    Доработать дизайн готовой страницы доставка в интернет-магазине https://cosmasi.ru/blog/delivery. Скомпоновать информацию на странице так, чтобы было понятно клиенту и не вызывало лишних вопросов и звонков, на самом сайте и в мобильной версии. Подробнее в ТЗ.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить готовую страницу в стиле сайта Cosmasi.ru

    Оформить готовую страницу https://pickpoint.ru/instructions/ в стилистике и цветовой гамме сайта cosmasi.ru . Логотип Pick Point можно оставить, шрифт как https://cosmasi.ru/novosti/bonus.html .На эту страницу будет переход с нашего сайта в разделе https://cosmasi.ru/blog/delivery. Ваша задача сделать так, чтобы ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад