Anastazzy

Анастасия Anastazzy

 
32 годаРоссия/Жигулёвск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Милости прошу! Рада помочь и послужить делом.

Здравствуйте!

Предлагаю свои услуги в качестве начинающего графического иллюстратора. 

Рисую красиво с детства, окончила художественную школу. К сожалению профессия, в силу жизненных обстоятельств, у меня другая. Но талант никуда не деть. 

Есть свое видение и творческий подход к деталям.

Опыта не так много, но я быстро обучаюсь всему. 

Не терплю предвзятого отношения, сама всегда отношусь с пониманием.

Рисую в растре. Специализируюсь на портретной живописи, рисовка персонажей для иллюстраций и комиксов. Всегда рада новой и интересной работе.

Если вам нужен не пафосный, в меру воспитанный исполнитель с совсем не завышенной планкой - вам точно ко мне!

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