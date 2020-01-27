Милости прошу! Рада помочь и послужить делом.
Здравствуйте!
Предлагаю свои услуги в качестве начинающего графического иллюстратора.
Рисую красиво с детства, окончила художественную школу. К сожалению профессия, в силу жизненных обстоятельств, у меня другая. Но талант никуда не деть.
Есть свое видение и творческий подход к деталям.
Опыта не так много, но я быстро обучаюсь всему.
Не терплю предвзятого отношения, сама всегда отношусь с пониманием.
Рисую в растре. Специализируюсь на портретной живописи, рисовка персонажей для иллюстраций и комиксов. Всегда рада новой и интересной работе.
Если вам нужен не пафосный, в меру воспитанный исполнитель с совсем не завышенной планкой - вам точно ко мне!
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Портфолио
- Портретная живопись62 просмотра