Anastburmistrova

#ищуработу #лендинги #веб-дизайнер #дизайнерсайтов Здравствуйте, меня зовут Анастасия я дизайнер сайтов на Тильде. Создаю одностраничные лендинги. Подаю информацию на сайте так, чтобы люди захотели купить ваш товар/услугу.Для этого анализирую ваш трафик, нишу, клиентов и конкурентов. Пишу текст о вашем товаре/услуге и сразу распределяю по блокам. Затем создаю графический прототип сайта и начинаю дизайн блоков в Тильде. Я почти всегда работаю через zero блоки (нулевые блоки), поэтому в плане дизайна постараюсь создать всё, что вы захотите. В конце прикрепляю домен к вашему сайту (если вам это нужно)Все этапы работы согласовываю с вами. Каждый день вы будете знать, что я сейчас делаю. Могу работать как в вашем аккаунте в Тильде, так и создать новый.Я знаю чем отличается горячий трафик от тёплого и как от этого зависит конверсия сайта, как поступать даже с незаинтересованным клиентом. Удобнее всего мне работать с нуля, но я также могу доделать уже существующий сайт. Создать более лаконичный дизайн, перераспределить/добавить блоки или написать текст. Цена в этом случае обговаривается лично