Anasteisha1808

Анастасия Маевская Anasteisha1808Anasteisha1808
34 годаРоссия/Пятигорск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент маркетолог
Здравствуйте!
Хочу предложить Вам свои услуги по:
- разработке целевой аудитории, сегментированию, проработке болей, выгод, возражений;
- составлению продуктовой линейки;
- проработке личного бренда, карты бренда, позиционирования;
- анализу конкурентов;- анализу профиля;
- составлению контент плана (с подробным описаниями постов для копирайтера);
Моя работа для людей, которые хотят профессионально вести свои продукты на рынке,четко выстроить стратегию продаж,привлекать новых клиентов,развивать личный бренд,тем самым выгодно отличаться от конкурентов.
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