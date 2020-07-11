Anasteisha1808

Контент маркетолог

Здравствуйте!

Хочу предложить Вам свои услуги по:

- разработке целевой аудитории, сегментированию, проработке болей, выгод, возражений;

- составлению продуктовой линейки;

- проработке личного бренда, карты бренда, позиционирования;

- анализу конкурентов;- анализу профиля;

- составлению контент плана (с подробным описаниями постов для копирайтера);

Моя работа для людей, которые хотят профессионально вести свои продукты на рынке,четко выстроить стратегию продаж,привлекать новых клиентов,развивать личный бренд,тем самым выгодно отличаться от конкурентов.