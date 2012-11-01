Anasteisha_UA

Умения, навыки, предлагаемые услуги:
Создание и администрирование сайтов
Создание сайтов-визиток, блогов на WordPress, поисковая оптимизация, наполнение контентом.
Наполнение интернет-магазинов товарами. Опыт работы с товарами для детей (детская одежда, игрушка)
Администрирование страниц и групп в социальных сетях. Модерация форумов.
Копирайтинг
Пишу тексты на тему психологии, личностного роста, воспитания детей.
Компьютер
Обладаю отличными навыками работы на ПК (Windows, Microsoft Office и др.), частично владею компьютерным дизайном (основы Photshop), программой 1С, Microsoft Navision
Проведение тренингов
Есть опыт проведения Online-тренингов
Доп.услуги:
Могу провести анализ рынка интересующей Вас отрасли, выполнить разведку по конкурентам.
Холодные звонки, выход на ЛПР, выявление потребности клиента в продукции.
Написание маркетингового плана продвижения услуг, презентации.
Проведение анализа эффективности коммуникаций с конечным потребителем товаров или услуг в сегменте В2В
Личностные и деловые качества:
Грамотная речь, хорошая дикция. Отличные организаторские качества, практический опыт ведения результативных переговоров. Опыт делового общения - более 18 лет в различных сферах бизнеса (банк, страхование, СМИ, сеть гипермаркетов, строительная сфера, продажа цветных металлов, медицинское оборудование, детские товары, косметика, посуда и т.д.) Опыт прямых продаж товаров и услуг -15 лет. Опыт маркетинга, создания медиа-планов, рекламной деятельности, полиграфии, работы с дизайнерами. Опыт работы с персоналом: подбор, введение в должность,обучение, мотивация.
Ответственный подход к выполнению задач любого уровня сложности, аналитический склад ума, целеустремленность. Позитивно настроена, преданна интересам проекта в котором работаю.
*****************************************************************************************
Основное образование
2004 - МАУП, г.Киев. Институт социальных наук. Факультет практической психологии. Психолог магистр с красным дипломом
1996-2000- МАУП, г. Киев, Институт экономики и права. Факультет менеджмента и бизнеса. Квалификация: Экономист. Менеджер бизнеса.
*****************************************************************************************
Дополнительное
В данный момент получаю специализацию по групповой психологии (1й год 6-летнего курса)
Занимаюсь частной практикой, личным и бизнес-консультированием.
Постоянно занимаюсь самообразованием - курсы, тренинги, семинары по личностному росту, бизнесу, работе в Интернет
Английский -средний (разговорный, перевод со словарем)
Испанский - начинающий
*****************************************************************************************
Работаю без выходных по плавающему графику. Нахожусь в сети с 7 часов утра до 1-3 часов ночи с небольшими перерывами, на выезде я всегда на связи он-лайн со смартфона или ноута.
Семейное положение: замужем, дочь 8 лет.
*****************************************************************************************
Жду Ваших предложений.