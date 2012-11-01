Anasteisha_UA

Администратор интернет-проектов, групп в соц.сетях, маркетолог, консультант

Умения, навыки, предлагаемые услуги:

Создание и администрирование сайтов

Создание сайтов-визиток, блогов на WordPress, поисковая оптимизация, наполнение контентом.

Наполнение интернет-магазинов товарами. Опыт работы с товарами для детей (детская одежда, игрушка)

Администрирование страниц и групп в социальных сетях. Модерация форумов.

Копирайтинг

Пишу тексты на тему психологии, личностного роста, воспитания детей.

Компьютер

Обладаю отличными навыками работы на ПК (Windows, Microsoft Office и др.), частично владею компьютерным дизайном (основы Photshop), программой 1С, Microsoft Navision

Проведение тренингов

Есть опыт проведения Online-тренингов

Доп.услуги:

Могу провести анализ рынка интересующей Вас отрасли, выполнить разведку по конкурентам.

Холодные звонки, выход на ЛПР, выявление потребности клиента в продукции.

Написание маркетингового плана продвижения услуг, презентации.

Проведение анализа эффективности коммуникаций с конечным потребителем товаров или услуг в сегменте В2В

Личностные и деловые качества:

Грамотная речь, хорошая дикция. Отличные организаторские качества, практический опыт ведения результативных переговоров. Опыт делового общения - более 18 лет в различных сферах бизнеса (банк, страхование, СМИ, сеть гипермаркетов, строительная сфера, продажа цветных металлов, медицинское оборудование, детские товары, косметика, посуда и т.д.) Опыт прямых продаж товаров и услуг -15 лет. Опыт маркетинга, создания медиа-планов, рекламной деятельности, полиграфии, работы с дизайнерами. Опыт работы с персоналом: подбор, введение в должность,обучение, мотивация.

Ответственный подход к выполнению задач любого уровня сложности, аналитический склад ума, целеустремленность. Позитивно настроена, преданна интересам проекта в котором работаю.

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Основное образование

2004 - МАУП, г.Киев. Институт социальных наук. Факультет практической психологии. Психолог магистр с красным дипломом

1996-2000- МАУП, г. Киев, Институт экономики и права. Факультет менеджмента и бизнеса. Квалификация: Экономист. Менеджер бизнеса.

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Дополнительное

В данный момент получаю специализацию по групповой психологии (1й год 6-летнего курса)

Занимаюсь частной практикой, личным и бизнес-консультированием.

Постоянно занимаюсь самообразованием - курсы, тренинги, семинары по личностному росту, бизнесу, работе в Интернет

Английский -средний (разговорный, перевод со словарем)

Испанский - начинающий

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Работаю без выходных по плавающему графику. Нахожусь в сети с 7 часов утра до 1-3 часов ночи с небольшими перерывами, на выезде я всегда на связи он-лайн со смартфона или ноута.

Семейное положение: замужем, дочь 8 лет.

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Жду Ваших предложений.