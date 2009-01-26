Anastezia1989

Обладаю отличным знанием английского языка(гимназия с английским уклоном,сейчас учусь в инязе),посещала занятия по улучшению разговорного английского при общении с носителями языка,могу делать переводы с английского практически любой сложности.Опыт работы - переводчиком брошюр по эксплуатации бытовой техники американской компании Frigidaire. Пишу статьи на различные темы.Умею правильно и интересно преподносить любую информацию. Профессионально пишу стихи под заказ(поздравления,либо необходимая вам тематика).Учусь на дневном,поэтому нуждаюсь в такой работе,при которой смогу получать ваши заявки и отправлять готовые заказы посредством сети интернет.Заранее спасибо за выбор моих услуг.