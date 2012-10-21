Дизайн свой уже есть и верстку тоже есть у кого сделать(если вы этого не можете). Два варианта. Первый - использование вашего движка(бесплатные движки, просьба, не предлагать) или написание с нуля(PHP) Второй - использование моего(есть рабочий интернет ...