Создать комплексный план продвижения сайта бесплатных объявлений. Наверное, минимум по SEO. Максимум по другим методам продвижения. Подробности в личке. Далее, собственно, продвижение. Работа по договору только со специалистами из Киева.
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Дизайн свой уже есть и верстку тоже есть у кого сделать(если вы этого не можете). Два варианта. Первый - использование вашего движка(бесплатные движки, просьба, не предлагать) или написание с нуля(PHP) Второй - использование моего(есть рабочий интернет ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $125
Нарисовать качественные виртуальные подарки для сайта 10 штук (далее с периодичностью — до 20 в месяц) Размер 300 на 300 (просмотр в таком разрешении при подарке).Размер 300 на 300 (просмотр в таком разрешении при подарке). Список ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Сделать два баннера для сайта спутникового тв. Формат 300*250. Один в Jpg - статика, другой в Gif. Подробнее в личку.Баннеры19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нарисовать качественные виртуальные подарки для сайта от 20 штук(далее с периодичностью - до 20 в месяц) Размер 300 на 300(просмотр в таком разрешении при подарке). Список и пример подарков при личной переписке.Прочее1 исполнительЗакрыт11 лет назад