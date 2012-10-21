Anastoy

Настоев Алексей Anastoy

 
52 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта бесплатных объявлений

    Создать комплексный план продвижения сайта бесплатных объявлений. Наверное, минимум по SEO. Максимум по другим методам продвижения. Подробности в личке. Далее, собственно, продвижение. Работа по договору только со специалистами из Киева.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание интернет-магазина с каталогами

    $1000

    Дизайн свой уже есть и верстку тоже есть у кого сделать(если вы этого не можете). Два варианта. Первый - использование вашего движка(бесплатные движки, просьба, не предлагать) или написание с нуля(PHP) Второй - использование моего(есть рабочий интернет ...

    PHP
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать виртуальные подарки для сайта

    $125

    Нарисовать качественные виртуальные подарки для сайта 10 штук (далее с периодичностью — до 20 в месяц) Размер 300 на 300 (просмотр в таком разрешении при подарке).Размер 300 на 300 (просмотр в таком разрешении при подарке). Список ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать виртуальные подарки для сайта

    $250

    Нарисовать качественные виртуальные подарки для сайта от 20 штук(далее с периодичностью - до 20 в месяц) Размер 300 на 300(просмотр в таком разрешении при подарке). Список и пример подарков при личной переписке.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
VITA_ER
Вита 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать виртуальные подарки для сайта
Работа была очень интересной и увлекательной. Алексей очень ответственный и порядочный человек. Оплата была произведена согласно условиям. Рекомендую сотрудничать с данным человеком. Побольше бы таких заказчиков! Еще раз спасибо.