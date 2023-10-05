UX/UI дизайнер

Привет! Меня зовут Анастасия, я UX/UI дизайнер, работаю в Figma, использую все ее инструменты, включая компоненты и Auto Layout. Cпециализируюсь на web/mobile design. Я с удовольствием берусь за любой этап проекта, будь то исследование пользователей, создание прототипов или шлифовка визуальной составляющей. В настоящее время я работаю фрилансером и открыта для интересных предложений. Давайте сотрудничать и создадим что-нибудь потрясающее! Хорошего дня