Anasttasiia

Анастасия Anasttasiia

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX/UI дизайнер

Привет! Меня зовут Анастасия, я UX/UI дизайнер, работаю в Figma, использую все ее инструменты, включая компоненты и Auto Layout. Cпециализируюсь на web/mobile design. Я с удовольствием берусь за любой этап проекта, будь то исследование пользователей, создание прототипов или шлифовка визуальной составляющей. В настоящее время я работаю фрилансером и открыта для интересных предложений. Давайте сотрудничать и создадим что-нибудь потрясающее! Хорошего дня

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#354
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#2382