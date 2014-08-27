Anatol1987

Инженер-конструктор

Опыт работы – 5 лет.

Образование – высшее. Закончил в 2010 Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, механико-машиностроительный факультет, кафедра гибких автоматических комплексов. Магистр техники и технологии.

Первое место работы – ООО”27 завод”. Составлял программы для станка лазерной резки и для гибочного станка. Проектировал металлические ёмкости для пищевой промышленности. Работал около 6 месяцев.

Второе место работы – ОАО “КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова”. Проектировал технологическую оснастку: инструмент (резцы, фрезы, долбяки, сверла, прошивки), приспособления для установки, обработки, сборки. Работал меньше года.

Третье место работы – ОАО”Ижорские заводы”. Проектирование и создание технической документации КМД для металлоконструкций. В основном мостовые конструкции, реже строительные. Проектировал технологическую оснастку различного назначения.

Четвертое место работы – ООО “Предприятие ДВК”. Проектирую металлическую мебель (верстаки, тумбы, тележки, стеллажи) и др. Создаю 3D модели, чертежи на гибку, на вырезку, СБ, спецификации, чертежи на упаковку, инструкции, паспорта. Разрабатываю ТУ. Занимаюсь подбором комплектующих и их заказом. Провожу последующую визуализацию продукции для рекламных целей (рендеринг). Последнее спроектированное изделие — система автоматического хранения инструмента. Осуществляю авторский надзор. Если есть необходимость, вношу изменения. Самостоятельно веду проект от ТЗ до упаковки. Если не успеваю, то работаю и дома. Выпущенные мною изделия участвовали в таких выставках как: Металлообработка 2013, ИнтерАвто, Mashex, Мебельэкспо и д.р.

Пятое место работы – ООО “Unicum”. Занимаюсь модернизацией существующих аппаратов для вендинга. Работаю в САПР Solidworks, Союз-PLM.

Владею системами автоматического проектирования: КОМПАС-3D (7 лет), AutoCAD (знаю, но не работаю), Pro-E (сертификат, 5 лет уже не работал), SolidWorks (5 лет).

Проходил курсы по повышению квалификации по нормоконтролю технической и конструкторской документации (сертификат).

Имею в трудовой книжке благодарность за оперативно и качественно сделанную работу.

Вредные привычки отсутствуют.

Наличие военного билета.

Наличие водительских прав категории В и автомобиль.

Инженер-конструктор 1 категории.

Занятость — работаю полный день, но могу брать работу любого объема, так как могу найти на это время на основной работе и дома тоже.

Чертежей с прошлых работ нет. Есть каталог созданный изделий (некоторые создавались полностью самостоятельно, другие модернизировались). http://www.dvkspb.ru/images/File/Poleznoe/rekl_mater/iron_2-2.pdf

Больше всего опыта в создании КД по листовому телу, КМД, оснастка, визуализация моделей для каталогов, инструкции по сборке. Не предлагать архитектурную работу, так как образование не строительное.