AnatolFree13

Анатолий AnatolFree13

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественный дизайн для Вашего бизнеса любой сложности! Видео-заставки, логотип, фирменный стиль, полиграфия, оформление групп ВК!

Занимаюсь разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров,  флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии, видео-заставок и т.д.

Связаться со мной вы можете:

  • Внутренний чат сайта;
  • Почта: [email protected];
  • Viber: +79082895319.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание. 

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме,  на слух задания в работу не беру).

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание:  оплату комиссий  за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.  Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен. 

4. В течении утвержденного срока  я предоставляю превью сделанной работы на согласование. 

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.  

6. Согласование работы 

7. Оплата остатка суммы за работу. 

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

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К оплате принимаю:

Qiwi

На карту Сбербанк