Anatolii21

Сейчас имею много свободного времени. Даю гарантии на свои работы буду рада помочь вам.

У меня большой опыт работы с MS Office (Word, Excel, PowerPoint и т. Д.), Adobe Photoshop и AutoCAD. Русско-Английский, Англо-Русско-Английский переводчик. Я могу создать план / проект дома / офиса, перевести ваш текстовый / аудио / видео файл, перенести файл PDF в файл DOC, восстановить старые фото и удалить фон водяные знаки с фотографий и т. д. Создать видеоклип, электронную таблицу Excel и т. д. Также есть опыт в верстке сайта.