Задача: продвижение сайта по основным запросам: подарки, сувениры и производным от них. Главным образом интересуют основные запросы. Только белые методы. Интересует: цена вывода, сроки, надежность (опыт), порядок оплаты, цена поддержки результатов.
Александрович Анатолий AnatoliiyAnatoliiy
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Задача: Продвижение нескольких сайтов по словам различной степени конкурентности и разным тематикам. Возможна последущая организация интернет-агентства. Возможна постоянная удаленная работа.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1500
Продвижение сайта saintstyle.ru по запросам, связанным с глобусами, дорогими подарками, престижными предметами интерьера и мебели. Также планируется одновременное продвижение сайтов по другим направлениям.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Задача - продвижение сайта www.saintstyle.ru Возможна постоянная работа (удаленно или в офисе).Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо комплексное продвижение сайта в поисковых системах. В будущем может также интересовать продвижение в международных системах (англ. язык). Возможно как разовое выполнение работы по отдельным поисковым фразам, так и постоянное продвижение сайта с постоянной занятостью (интернет-маркетинг). Желательна ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт17 лет назад